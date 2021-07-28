مسؤول روسي يؤكد أن بلاده بدأت العمل مؤخرًا على تغيير قواعد اللعبة في سوريا من أجل وضع حد للهجمات الإسرائيلية
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جرينتش+2 01:19
مسؤول روسي يؤكد أن بلاده بدأت العمل مؤخرًا على تغيير قواعد اللعبة في سوريا من أجل وضع حد للهجمات الإسرائيلية
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