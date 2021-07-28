بشرى لعشاق الزيارات الدمشقية.. وزير الداخليّة يعلن بدء التشغيل الكامل لمركز حدود جابر اعتبارا من صباح الأحد المقبل

عمان 28 تموز (بترا)- قال وزير الداخلية، مازن الفرّايه إنه وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارته لمركز حدود جابر في الثامن من تموز، وبعد إجراء الترتيبات الميدانيّة الكاملة مع الجانب السّوري، سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للأول من آب التشغيل الكامل لمركز حدود جابر.

وستشمل الإجراءات الجديدة ما يلي: أوّلاً: إلغاء نظام النقل التّبادلي (back to back) للبضائع والركّاب.

ثانياً: السّماح للحافلات بالعبور إلى الجانب السّوري والعودة منه.

ثالثاً: السّماح بمغادرة الأشخاص من مختلف الجنسيّات إلى سوريا دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الجانب الأردني.

رابعاً: السمّاح لمركبات السفريات الخارجية بالعمل بين البلدين بمعدل 100 مركبة يوميّاً

خامساً: السّماح لحافلات الترانزيت القادمة من سوريا إلى المملكة العربية السعوديّة بالعبور، شريطة التسجيل على منصّة (توكّلنا) الخاصّة بالجانب السعودي والمعتمدة لتلقّي مطاعيم كورونا.

وكان مصدر مطلع قد صرح لقناة “المملكة”، اليوم الأربعاء، إن إعادة تشغيل معبر جابر الحدودي الذي يربط الأردن مع سوريا بكامل طاقته الاستيعابية يبدأ الأحد المقبل.

وكان مراسل “المملكة” في المفرق قد نقل، في وقت سابق الأربعاء، عن مصادر مطلعة أن الإعلان عن بدء العمل بمركز حدود جابر سيكون مطلع الأسبوع المقبل، وبكامل طاقته.

وبين المراسل أن وزير الداخلية مازن الفراية تواصل مع نظيره السوري محمد آل رحمون، لبحث آليات تشغيل حدود جابر بكامل طاقتها، مع الجانب السوري.

وبحسب المراسل، فقد ابدى الجانب السوري كامل استعداده وترحيبه بفتح الحدود بشكل كامل،

مدير جمارك حدود جابر العقيد أحمد القرعان، بين لـ “المملكة” أن إدارة جمرك جابر على أهبة الاستعداد لعمل الحدود بكامل طاقتها وهناك جاهزية عالية لكافة المرتبات للعمل، وفق المراسل.

وأوضح القرعان، أن إدارة مركز حدود جابر أبدت استعدادها للعمل بكامل الطاقة داخل مركز حدود جابر.