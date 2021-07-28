بشرى لعشاق الزيارات الدمشقية.. وزير الداخليّة يعلن بدء التشغيل الكامل لمركز حدود جابر اعتبارا من صباح الأحد المقبل
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جرينتش+2 11:52
بشرى لعشاق الزيارات الدمشقية.. وزير الداخليّة يعلن بدء التشغيل الكامل لمركز حدود جابر اعتبارا من صباح الأحد المقبل
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