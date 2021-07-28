العدو يرفض تسليم جثمانه.. حماس تنعي شهيد بيتا شادي عمر سليم

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، شهيد بيتا في نابلس شادي عمر لطفي سليم (٤١ عاماً) الذي ارتقى برصاص الاحتلال

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم:” إن هذه الدماء الطاهرة من شهداء شعبنا هي ضريبة الحرية ووقود معركة الاستقلال، وهي التي ترسم حدود الوطن الفلسطيني الكبير”.

وتابع “هذه الثورة المشتعلة في بيتا واحدة من معالم النضال الخالدة لشعبنا، والتي تمهد الطريق لتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة”.

وقد رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليم جثمان الشهيد شادي بعد اغتياله من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مفرق بيتا جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت الشهيد بدم بارد بعد إطلاق النار عليه بصورة مباشرة بينما كان بالقرب من بئر المياه الخاص بتزويد البلدة بالمياه.

واضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضت تسليم الجثمان حتى اللحظة وأبلغت الجانب الفلسطيني رسميا بهذا القرار .