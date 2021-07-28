أجواء صيفية في المرتفعات وحارة في باقي المناطق حتى الجمعة

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تشكل ضباب خفيف في ساعات الفجر والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يومي الخميس والجمعة، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ السبت ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 17، وفي مناطق البادية 39 – 20، وفي مناطق السهول 33 – 21، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 41 – 29 درجة مئوية.

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