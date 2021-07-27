وزيرا الداخلية الاردني والسوري يبحثان إعادة التشغيل الكامل لمركز حدود جابر - نصيب، وتسهيل حركة العبور بين البلدين
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جرينتش+2 07:40
وزيرا الداخلية الاردني والسوري يبحثان إعادة التشغيل الكامل لمركز حدود جابر – نصيب، وتسهيل حركة العبور بين البلدين
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