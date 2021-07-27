وزيرا الداخلية الاردني والسوري يبحثان إعادة التشغيل الكامل لمركز حدود جابر – نصيب، وتسهيل حركة العبور بين البلدين

عمان 27 تموز (بترا)

بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة بعد زيارته لمركز حدود جابر في الثامن من الشهر الحالي، أكّد وزير الداخلية مازن الفرّاية في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره وزير الداخلية السوريّ محمد خالد الرحمون، ضرورة إعادة التشغيل الكامل للمركز، نظراً لما يمثّله المركز الحدوديّ من أهمية استراتيجية تعود بالنفع والفائدة على الأردن وسوريا ومصالحهما المشتركة.

من جهته، رحّب الوزير السوري بإعادة التشغيل الكامل للمركز، مبدياً استعداد بلاده لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وقد اتفق الجانبان على قيام الجهات التنفيذية العاملة في المركز بالتنسيق الميدانيّ بشأن الإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل الكامل للمركز، وبما يحقق الغايات المرجوّة وضمن البروتوكول الطبي المعتمد.

دمشق- سانا

جرى اتصال هاتفي بين وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال اللواء محمد خالد الرحمون، ووزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، تم خلاله بحث التعاون والتنسيق بين الوزارتين.

كما جرى خلال الاتصال الاتفاق على التنسيق المشترك من أجل تسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين.