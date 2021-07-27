وزارة المياه تضبط 5 مزارع في جلعد اعتدت على خطوط المياه

ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع شركة مياه الاردن مياهنا، عدة اعتداءات من قبل مزارع في منطقة جلعد بمحافظة البلقاء.

وبينت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، ان الاعتداءات كانت بسحب خطوط مياه رئيسية لتزويد المزارع من الخطوط الناقلة الرئيسية المزودة لمياه الشرب، على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات تزيد على 35 الف متر مكعب.

ولفتت إلى أنها فصلت الخطوط وصوبت الوضع واعدت الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها الى الجهات المعنية. واضافت انها وبعد وصول معلومات عن الاعتداءات، تحرك فريق من وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياهنا وادارة مياه محافظة البلقاء، للكشف على منطقة جلعد بالسلط وضبطت اعتداءات على الخطوط الناقلة الرئيسية، وتبين وجود 5 مزارع تسحب من خطوط رئيسية لري المزروعات.

واكدت أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه، مبينة ان الحملة ماضية بكل حزم وفاعلية في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه.

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