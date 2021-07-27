رئيس الوزراء يشارك في حملة النظافة العامة بعمان



شارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في إطلاق الحملة الوطنية للنظافة العامة “بهمتنا نحمي بيئتنا”، التي نظمتها وزارة البيئة في منتزه غمدان بالعاصمة عمان، اليوم الثلاثاء، بالتشارك والتعاون مع عدد من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

وتأتي الحملة للتأكيد على أهمية المحافظة على نظافة الغابات، ومراكز المدن الرئيسة والطرق العامة في جميع محافظات المملكة، ونبذ ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، لما لها من آثار سلبية على المرافق العامة والحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمة له في إطلاق الحملة التي جرى تنفيذها في جميع محافظات المملكة، أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد ضرورة المحافظة على البيئة والنظافة، والتي تعد جزءاً من تقاليدنا وعاداتنا في المملكة، مشددا على ضرورة أن تكون حملات النظافة العامة والمحافظة على البيئة نهجا مستداماً مكرساً في سلوكياتنا اليومية