وزيرا الداخلية الاردني والسوري يبحثان إعادة التشغيل الكامل لمركز حدود جابر - نصيب، وتسهيل حركة العبور بين البلدين
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جرينتش+2 07:39
الداخلية: برك مائية داخل المزارع الخاصة بدون متطلبات السلامة العامة
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