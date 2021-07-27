الامن العام يحجز مركبات المخالفين لمسارب الباص السريع

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن ادارة السير وضعت خطة مرورية في اماكن تداخل مسار الباص السريع مع الطرق الاخرى لمنع أي تعدٍ على مسار الباص، واتخذت اجراءات قانونية مشددة بحق السائقين المخالفين وحجز مركباتهم لمدة اسبوع في ساحة حجز سواقة.

ودعا الناطق الاعلامي المواطنين المشاة الى الالتزام بعدم قطع الطريق من مسارات الباص السريع، والتزام الاماكن المخصصة لذلك حفاظا على حياتهم وسلامتهم.

وأشار الى وجود شواخص مرورية في مختلف مواقع وتقاطع السير مع مسارب الباص السريع لتنبيه السائقين وتحذيرهم، داعيا الجميع الى الالتزام وعدم تعطيل الحركة المرورية والتي توجب المساءلة القانونية.

وقال رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة، اليوم الثلاثاء، إن التشغيل الفعلي لكامل مشروع الباص سريع التردد سيكون بعد عامين ونصف على الأقل.

وأوضح عبر برنامج “صوت المملكة”، أن التشغيل الفعلي الكامل يحتاج إلى وقت طويل وسيكون بعد انتهاء أعمال البنية التحتية بين عمّان والزرقاء وطرح عطاء تشغيل الحافلات، ومتوقع أن يكون التشغيل الفعلي في الربع الأخير من 2023.

وتوقع الشواربة طرح العطاء بداية العام المقبل.

وأكد استمرار التشغيل التجريبي، قائلا إنه لن يتوقف، وأوضح أن التشغيل التجريبي جاء للاستفادة من التغذية الراجعة وتوظيفها بشكل إيجابي والتعامل مع كل الملاحظات.

ودشّن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، التشغيل التجريبي للمسار الأول لمشروع الباص السريع التردد إيذانا بإنجاز هذا المشروع الحيوي للنقل العام في العاصمة عمّان.

وستبدأ المرحلة بتحميل الركاب عبر مسار ينطلق من محطة ركاب صويلح باتجاه شارع الملكة رانيا مرورا بدوار المدينة الرياضية ومن ثم الاتجاه إلى الدوار الخامس وصولا إلى محطة رأس العين.

قرش واحد لمدة 14 يوما

وأشار الشواربة إلى أن الحافلات تتوفر لديها خدمة الإنترنت والتكييف، ومهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتتحرك وفق مواعيد محددة.

وقال إن أجرة استخدام الباص سريع التردد ستكون رمزية لمدة 14 يوما وبقيمة قرش واحد، ويمكن الدفع عبر طريقتين الأولى عبر بطاقة والأخرى من خلال الهاتف الذكي.

وأكد على منع الدفع بشكل نقدي، مشيرا إلى توافر 7 نقاط بيع للبطاقة المستخدمة في المحطات الرئيسة وثمنها دينار واحد يمكن إعادة تعبئتها.

وأشار إلى أن أجرة المسار التجريبي من منطقة صويلح إلى وسط البلد 65 قرشا.

وتعمل على المسار الأول للباص سريع التردد، 24 حافلة، وفق الشواربة الذي قال إن 553 راكبا استخدموا الباص اليوم الثلاثاء، ضمن بداية التشغيل التجريبي.

وأشار إلى أن “المشروع وفر فرص عمل لسائقين ولمفتشين ولمراقبين وفنيين”