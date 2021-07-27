قيس سعيد: صبرت كثيرا وقراراتي دستورية وليست انقلابا، فانا متمسك بالحقوق والحريات والمسار الديمقراطي/ فيديو
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جرينتش+2 12:31
إحباط “مخطط إرهابي” اعده الموساد الإسرائيلي لنشر الفوضى وعمليات التخريب في ايران خلال الانتخابات الرئاسية
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