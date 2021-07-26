وزير الداخلية يوعز بضرورة تشديد الرقابة على المسابح والبرك المائية

اوعز وزير الداخلية، مازن الفرايه الى مرتبات مديرية ‏الامن العام والحكام الاداريين بضرورة متابعة موضوع ‏زيادة حالات الغرق في البرك المائية المتواجدة في المنازل ‏والمزارع دون الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة مثل ‏هذه البرك، ودون توفير متطلبات السلامة العامة بما في ‏ذلك المنقذين. ‏

‏ وأكد وزير الداخلية على ضرورة متابعة ‏هذا الموضوع من كافة جوانبه، والعمل على منع مثل هذه ‏الممارسات بكافة السبل المتاحة واتخاذ اشد العقوبات بحق ‏كل من تسول له نفسه الاستهتار بحياة المواطنين والعبث ‏بأرواحهم وتطبيق قانون منع الجرائم بحق المخالفين

مشاركة 0 مشاركة 0 مشاركة