الرئيس اللبناني يصدر مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة “بعد حصوله على ضمانات خارجية”/ فيديو

أصدر رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عوون مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصر الأخير على الأصوات النيابية اللازمة في الاستشارات النيابية الملزمة.

لبنان.. رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدةلبنان.. نجيب ميقاتي يحصل على الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة

وقالت ​رئاسة الجمهورية​ إن ​الرئيس عون​ استدعى ​نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا​ لتكليفه برئاسة الحكومة بعد نيله 72 صوتا مقابل صوت واحد ل​نواف سلام​ و42 صوتا لم يسموا احداً، وغياب 3 نواب.

ميقاتي: حصلت على ضمانات خارجية

وقال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف إنه لم يكن ليقبل التكليف لولا حصوله على “ضمانات خارجية”، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون “سنشكل الحكومة المطلوبة”.

وقال ميقاتي في تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون: “أبلغني رئيس الجمهورية نتيجة ​الاستشارات النيابية​ الملزمة وتم تكليفي بتشكيل الحكومة​ ​الجديدة”، شاكرا ​الرئيس عون​ وكل النواب “الذي سماني ومن لم يسميني”.

وأضاف : “أريد ثقة الشعب، ثقة كل رجل وسيدة، كل شاب وشابة.. أنا ليس لدي عصا سحرية ولا أستطيع فعل العجائب والمهمة صعبة لكننا سننجح اذا تضافرت كل جهودنا بدون مناكفات ومهاترات واتهامات متبادلة”.

وكشف أنه “لولا حصولي على الضمانات الخارجية لم أكن لأقبل هذا التكليف”، وتابع قائلا: “أنا مطمئن.. الوقت حان للحد من تمدد النار، وأنا متأكد أنه بالتعاون مع الرئيس سنشكل الحكومة المطلوبة التي يجب عليها تنفيذ المبادرة الفرنسية والتي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني حتى ننشل هذا البلد من الانهيار، وأنا وأخذت على عاتقي ألا أتحدث وخير الكلام ما دل”.

يذكر أن ميقاتي كان قد ترأس الحكومة اللبنانية في السابق مرتين، الأولى عام 2005 والثانية عام 2011.

ويأتي تأليف ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن دعا عون اليوم الإثنين إلى استشارات نيابية ملزمة إثر اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه بهذه المهمة التي جاءت إثر استقالة حكومة حسان دياب عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من العام الماضي.