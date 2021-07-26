الملك: من السهل استغلال مظالم الناس لتحقيق أجندات خاصة وهناك من حاولوا الدفع بطموحات أخي لتنفيذ أجنداتهم
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أجواء صيفية في المرتفعات وحارة في باقي المناطق اليوم وغدًا
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