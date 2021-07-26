أجواء صيفية في المرتفعات وحارة في باقي المناطق اليوم وغدًا

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الخميس، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 38 – 23، وفي مناطق السهول 34 – 22، وفي الاغوار الشمالية 40 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 40 – 28، وفي خليج العقبة 41 – 29 درجة مئوية.

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