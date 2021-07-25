ثـــــورة ٢٣ يوليــــــو.. بُشــرى الغـــــــــــــــد لا ذكرى الامـــس بقلـــــــــم: فهــــد الريمـــــــــاوي
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‏”العمل الإسلامي” يرفض المساس بهوية الأردن العربية والإسلامية ووحدته الوطنية
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