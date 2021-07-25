الملك: من السهل استغلال مظالم الناس لتحقيق أجندات خاصة وهناك من حاولوا الدفع بطموحات أخي لتنفيذ أجنداتهم
أهم العناوين
جرينتش+2 09:05
وزير الصحة: “خثرات رئوية” تسببت بوفاتي مستشفى الجاردنز
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني