الملك: من السهل استغلال مظالم الناس لتحقيق أجندات خاصة وهناك من حاولوا الدفع بطموحات أخي لتنفيذ أجنداتهم
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جرينتش+2 12:39
هذه أُمنية «الشيخ كشك» التي نسي إبلاغها لجمال عبد الناصر
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