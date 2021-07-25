معلناً التنكر لقضية فلسطين.. وفد إيراني من الخونة المعارضين لنظام الجمهورية الاسلامية يزور إسرائيل

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء أمس السبت، بزيارة مجموعة من ستة إيرانيين مغتربين معارضين للنظام إلى إسرائيل هذا الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة جاءت إلى إسرائيل من الولايات المتحدة بمبادرة من “الاتحاد الإيراني اليهودي الأمريكي” في نيويورك ومنظمة “أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي” في الولايات المتحدة (FIDF) ومركز “أصوات حيروت” في الولايات المتحدة.

من جانبه، قال أحمد بطابي أحد أفراد المجموعة: “بصفتي شخص ولد في إيران، تعلمت أن أكره إسرائيل وجيشها، لكن عندما زرت قاعدة الجيش الإسرائيلي، قابلت جنودًا إسرائيليين حقيقيين عاملوني كأحد أفراد الأسرة، هؤلاء الشباب والشابات يقدرون الحياة على عكس الجمهورية الإسلامية التي تمجد الموت”.

وذكرت “يديعوت أحرونوت” أن بطابي هو ناشط سياسي إيراني وصحفي من مواليد مدينة شيراز، قضى 15 عامًا في السجن في إيران كسجين سياسي بسبب معارضته لنظام آية الله الحاكم في إيران، بالإضافة إلى أنه كان أحد قادة الاحتجاجات الطلابية عام 1999 في والتي تم قمعها.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه بسبب دوره في قيادة التظاهرات المعارضة للنظام الإيراني، تم اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، مما جعله يتمكن في النهاية من الفرار من السجن الإيراني والحصول على حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، وهو الآن مطلوب في إيران- حيا أو ميتا. بحسب الصحيفة.

وأضافت بطابي: “أخبرني الجنود الإسرائيليون أنه بينما يريد النظام الإيراني إلحاق الأذى بإسرائيل، فإنهم يعلمون أن النظام لا يمثل الشعب الإيراني”، وتابع: “طلبوا مني أن أبعث برسالة إلى كل الإيرانيين الذين لديهم احترام كبير للشعب الإيراني والثقافة الإيرانية الغنية. آمل حقًا أن يتمكن الشعب الإيراني يومًا ما من زيارة إسرائيل وأن يتمكن من رؤية الحقيقة بأم عينها”.

وقام أعضاء الوفد الإيراني المعارض بجولة في إسرائيل وزاروا قاعدة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، وزاروا نقطة المراقبة ضد مواقع لبنان وحزب الله على الحدود.

وكان من بين أعضاء الوفد فؤاد فاشاي، الأمين العام لحزب الدستور الإيراني، وحوسرو بيتولاي، طيار عسكري إيراني سابق وكبير مستشاري حزب الدستور الإيراني، وأمير حميدي، ناشط في مركز “أصوات حيروت”