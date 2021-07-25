حزب العمل الإسلامي يستنكر اعتقال عشرات المعلمين بعدة محافظات

استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي حملة الاعتقالات التي طالت عشرات المعلمين في عدد من محافظات المملكة بشكل تعسفي، واستدعاء العشرات من المعلمين للحكام الإداريين على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة المعلمين عصر اليوم أمام مبنى وزارة التربية والتعليم رفضاً لاستمرار إغلاق النقابة والمطالبة بالتراجع عن الإجراءات التعسفية التي اتخذت بحق نشطاء النقابة.

وطالبت اللجنة، في تصريح صادر عنها اليوم الاحد، بالإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين ووقف ما وصفته اللجنة بـ”نهج التأزيم”الذي تواصله الحكومة في التعامل مع ملف نقابة المعلمين وحقهم في التعبير عن رأيهم عبر نشاط سلمي يأتي تزامناً مع مرور عام على قرار إغلاق النقابة، بما يفاقم من حالة الأزمة التي تمر بها البلاد في وقت يتزايد فيه الحديث الرسمي عن الإصلاح وضرورة تهيئة مناخ إيجابي لتحقيق الإصلاح المنشود، الأمر الذي يتطلب وقف العقلية الأمنية في التعامل مع الملفات الوطنية ومنها ملف نقابة المعلمين والإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف التضييق على الحريات العامة، وكافة الإجراءات التعسفية الظالمة التي تشكل اعتداءا على الدستور والقانون.