النيابة باشرت التحقيق.. وزير الصحة يعلن ان نتائج التحقيق بانقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز ستعلن خلال ساعات

طلبت الحكومة من النيابة العامة التحقيق في ملابسات انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الجاردنز، مبينة أن ‏”نتائج التحقيق ستعلن خلال ساعات”.

كما كشف مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمجلس القضائي أنه “وبمجرد وصول خبر حادثة مستشفى الجاردنز تحركت النيابة العامة على الفور إلى مكان الحادث وقرر النائب العام في عمّان حسن العبداللات تشكيل فريق تحقيق من خمسة مدعين عامين”.

وأضاف المصدر أن الفريق باشر إجراءات التحقيق والكشف على مكان الحادث والتحرز على الملفات الطبية للمتوفين وضبط أي أدلة تساعد في التحقيق، وجرى الكشف على جثث المتوفين الاثنين وإرسالهما إلى المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير للوقوف على سبب الوفاة”

مدير مستشفى الجاردنز فايز أبو حميدان، قال منتصف ليلة السبت/ الأحد، إن وفاتين سجلتا في المستشفى، موضحا أنهما “حدثتا قبل انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى”.

وأوضح وزير الصحة فراس الهواري، أن “الوفاة الأولى قبل 20 دقيقة من انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز، فيما حدثت الوفاة الثانية بعد ساعة ونصف من الانقطاع”.

وبين أن في “المستشفى 60 حالة في العناية الحثيثة وجميعها مستقرة”.

وأكد الهواري على أن ‏”نتائج التحقيق في أسباب انقطاع الكهرباء، والوفاة لن تتأخر وستعلن خلال ساعات”، موضحا وزير الصحة أن: “الحالة الصحية للوفاتين المسجلتين الليلة في ‎مستشفى الجاردنز كانت صعبة”.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، في بيان فجر الأحد، إن الأجهزة الحكوميّة المختصّة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الجاردنز تحرّكت على الفور للوقوف على حيثيّات هذه الحادثة ومسبّباتها والأضرار الناجمة عنها.

وكشف أنّ الحكومة طلبت من النيابة العامّة فتح تحقيق حول الحادثة في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى يجري التحقيق حول أسبابها لضمان الحياد وسلامة النتائج.

وأضاف أبو حميدان لـ”المملكة”، أن “انقطاع التيار الكهربائي حصل في المستشفى نتيجة تماس أثّر على الإنارة فيه”، مبينا أن “انقطاع الكهرباء لم يؤثر على الأجهزة الطبية لربطها بمولدات كهربائية احتياطية”.

وأوضح دودين أنّ وزيريّ الداخليّة مازن الفرّاية ووزير الصحّة فراس الهوّاري وصلا المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فوريّة.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب أحمد السراحنة، للمملكة، إن “الوفاة الأولى حدثت قبل انقطاع الكهرباء، والوفاة الثانية بعد انقطاع الكهرباء بفترة”، موضحا أن النائب العام يفتح تحقيق بالحادثة”.

وأضاف أن “لدى المستشفى نظام شرائح كهربائية، يعني أن الانقطاع حدث فقط في أحد الأقسام والمولدات كانت تعمل ولم تنقطع عن كامل المستشفى، ولا يوجد أي مشاكل في نظام الأكسجين”.

ووجدت قوة أمنية في محيط المستشفى بعد انقطاع الكهرباء عنه، وتجمهر المواطنون حوله.