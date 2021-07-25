قناة عبرية تكشف تفاصيل تحرك إسرائيلي - أمريكي لانقاذ السلطة من ازماتها قبل مغادرة عباس الحلبة السياسية
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جرينتش+2 12:32
النيابة باشرت التحقيق.. وزير الصحة يعلن ان نتائج التحقيق بانقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز ستعلن خلال ساعات
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