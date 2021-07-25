الخصاونة: نتصدى لمن يمسّ ثوابتنا الدينية والثقافية، وكذلك لمن يستهدف زعزعة المجتمع وتهديد سلامة وحياة الناس
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جرينتش+2 05:07
الخصاونة: نتصدى لمن يمسّ ثوابتنا الدينية والثقافية، وكذلك لمن يستهدف زعزعة المجتمع وتهديد سلامة وحياة الناس
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