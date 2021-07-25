الملك: من السهل استغلال مظالم الناس لتحقيق أجندات خاصة وهناك من حاولوا الدفع بطموحات أخي لتنفيذ أجنداتهم
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ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 15 وفاة و1061 إصابة بكورونا و767 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 746,960
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