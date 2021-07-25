أجواء صيفية في المرتفعات وحارة بباقي المناطق اليوم وغدًا

ترتفع اليوم الأحد، درجات الحرارة قليلاً لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الإثنين، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وقد تثير الغبار في مناطق البادية.

يطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

تبقى الأجواء الأربعاء، حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 17، وفي مناطق البادية 38 – 22، وفي مناطق السهول 32 – 22، وفي الاغوار الشمالية 39 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 29، وفي البحر الميت 40 – 28، وفي خليج العقبة 40 – 29 درجة مئوية.

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