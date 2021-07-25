قناة عبرية تكشف تفاصيل تحرك إسرائيلي - أمريكي لانقاذ السلطة من ازماتها قبل مغادرة عباس الحلبة السياسية
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أجواء صيفية في المرتفعات وحارة بباقي المناطق اليوم وغدًا
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