(يقتلوننا ويعتذرون للأجانب).. عائلة الشهيد نزار بنات تطالب السلطة الاعتراف بقتله وليس مجرد الاعتذار / فيديو

أصدرت عائلة نزار بنات الناشط السياسي المعارض الذي اغتالته السلطة، اليوم السبت، بيانا حمّل عنوان (يقتلوننا ويعتذرون للأجانب) ردّت من خلاله على تصريحات حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”.

وقالت عائلة بنات ردًا على الشيخ : “أنت متهم أول ومسؤول عن جريمة اغتيال نزار، ولا تمثل أي شرعية كون رئيسك منتهى الشرعية القانونية كرئيس منذ عام 2009 وكون رئيسك غير شرعي فأنت أيضا تفتقد للشرعية القانونية كمسؤول”.

وأشارت إلى أنه “على أبو مازن أولا أن يقف أمام شعبه وامام شاشة تلفزيون فلسطين الرسمي ويعترف بالجريمة ويجري تحقيقا وطنيا ويحاسب كل المسؤولين عن الجريمة”.

https://www.facebook.com/100029001121885/videos/346772493519234