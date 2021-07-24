ثـــــورة ٢٣ يوليــــــو.. بُشــرى الغـــــــــــــــد لا ذكرى الامـــس بقلـــــــــم: فهــــد الريمـــــــــاوي
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ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 15 وفاة و485 إصابة بكورونا و569 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 746,406
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