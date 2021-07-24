نانسي عجرم تطرح أحدث اغنياتها بعنوان “سلامات”/ فيديو

طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، أحدث أغانيها “سلامات” المصورة بطريقة الفيديو كليب، عبر قناتها على “يوتيوب”.

“سلامات” من ألبوم Nancy10، وهي من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج سمير سيرياني.

تقول كلمات الأغنية: “سلامات سلامات أنا بحبك يا بو قلب جميل بدقّ حياة.. يا بو ضحكة جنان وعيون غزلان .. حلم أنا طول عمري أنا بتمناه.. عنك مش لاقية كلام ولا صاحية ولا حتى أنا بنام.. دا خيال ولا في الأحلام أنا عايشة أحلى أيام.. يا سلام يا سلام يا سلام .. آه سلامات سلامات بحبك أنا يا..سلامات سلامات من غير أسباب .. دخلت القلب كسرت الباب .. مش باستئذان وقعدت كمان..وفى ثانية بقيت أغلى الأحباب”.

يضم الألبوم الجديد عددا من الأغاني المختلفة؛ تتنوع بين الرومانسي والمقسوم، منها 3 أغنيات باللهجة اللبنانية والخليجية، و8 أغنيات باللهجة المصرية؛ تعاونت فيها نانسي عجرم مع عدد من الملحنين والمؤلفين؛ أبرزهم وليد سعد، خالد تاج الدين، شادي نور، بلال سرور، محمد مصطفى، أحمد إبراهيم، هاني يعقوب.