بعد شائعة وفاتها.. دلال عبد العزيز تتصدر «تريند جوجل»

تربع اسم الفنانة دلال عبد العزيز، على قمّة قائمة تريند محرك البحث جوجل، بأكثر من 100 آلاف عملية بحث، وذلك بعد ساعات من شائعة وفاتها، والتي أثارت جدلًا واسعًا.

وعبّر عدد كبير من محبي “عبد العزيز” عن فرحتهم بنفي خبر وفاتها، الذي أعلنة الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه على “الفيسبوك”، قائلاً: “الواحد ما بيتمناش غير كل الخير للناس. بس فاض الكيل”.

كما حرص الفنان حسن الرداد، على نفي ماتردد على والدة زوجته، عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب عبر حسابه على “تويتر”، مغردًا: “رجاء إحنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.. الأخبار من خلالنا فقط رامي رضوان أو مني شخصيًا”.

وأضاف: “‏يا ريت المواقع الصحفية اللى بيكتبوا أى أخبار عشان يعملوا نسب مشاهدة ارحمونا شوية وراعوا مشاعر الناس”.

كما عبر “رضوان” عن غضبة من تلك الشائعة، موضحًا أنه من الضروري أن يلم الصحفي بمصادر تؤكد له صحة مايتداول، عبر حسابه على “الفيسبوك”، قائلاً: “للتوضيح ..ما اعنيه ب”من نشر الاشاعة”..اي النشر الصحفي.. فلا يمكن ان ألوم الناس..ولو أن بعضهم بذكاء دخل على صفحة حسن وصفحتي للتأكد.. إنما الصحفي..ألف باء عمله التحقق والتأكد من أي خبر من خلال عدة مصادر. فما بالكم لو خبر يمس حياة بشر؟!.. بل ويمس أسرة تعاني وتمر بشدة لا يعلمها إلا الله على مدار أكثر من ٣ أشهر.. وزاد الأمر قسوة فقدان عزيز جدااااا. ورغم ذلك.. الدعاء لم يكن من قلبي.. بل رد فعل انفعالي.. فلا يسعدني أبدا أن يصيب أي إنسان مكروه مهما كان وربنا يدي كل انسان على قدر نيته وأفعاله”.