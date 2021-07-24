الخارجية الاردنية توضح انهم يحملون جنسيات أجنبية.. الجيش الإسرائيلي يعلن عن تسلل 5 اشخاص والقبض على احدهم

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز، اليوم السبت، أن الأشخاص الذين تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل جميعهم من حملة الجنسيات الأجنبية، وليس من بينهم أي مواطن أردني.

وأضاف أن الجهات الأردنية المختصة تتابع حيثيات الموضوع.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد زعم في منشور على تويتر إنه “خلال ساعات الليلة الماضية رصدت قوات جيش الدفاع خمسة مشتبه فيهم تسللوا من الأراضي الأردنية إلى داخل إسرائيل”.

وأضاف أدرعي أن “قوات الأمن ألقت القبض على أحد المشتبه فيهم الذي لم يكن مسلحا”.

وأشار إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية تقوم “بأعمال تمشيط واسعة”، وقامت “بإغلاق بعض الطرقات للعثور على بقية المشتبه فيهم”.

ويوم الخميس الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال شخصين “تسللا إلى داخل إسرائيل” من الحدود اللبنانية وذلك بعد مطاردة استمرت ساعات.

وقال أدرعي حينها إن قوات جيش الدفاع ألقت القبض على المشتبه فيهما الذين تسللا من داخل لبنان بعد أعمال ملاحقة واسعة.