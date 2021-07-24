أجواء صيفية في المرتفعات وحارة ببقية المناطق حتى الثلاثاء

تكون الأجواء اليوم السبت، رطبة صباحاً وتظهر كميات من الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة والمرتفعات الجبلية العالية، وتدريجياً تقل كمية الغيوم وترتفع الحرارة وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها الاعتيادية وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الاثنين، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 30 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 30 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 39 – 26، وفي خليج العقبة 39 – 27 درجة مئوية.

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