ثـــــورة ٢٣ يوليــــــو.. بُشــرى الغـــــــــــــــد لا ذكرى الامـــس بقلـــــــــم: فهــــد الريمـــــــــاوي
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وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 4 وفيات و331 إصابة بكورونا و406 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 746,015
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