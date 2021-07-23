مقتل المدعي العام العسكري الفلسطيني في منزله بطولكرم

أعلن عن مقتل المدعي العام العسكري السابق والمستشار القانوني في المالية العسكرية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عكرمة عبد الرحمن سليمان مهنا (44 عاما) بعد ظهر اليوم الجمعة بعد قيام مجهولين بإطلاق النار على داخل منزله في بلدة دير الغصون في محافظة طولكرم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن مهنا وصل إلى مستشفى ثابت ثابت في طولكرم وقد فارق الحياة، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى قيام مجهولين بإطلاق النار عليه بصورة مباشرة داخل منزله .

وبحسب المصادر فإن قوات كبيرة من الأمن الفلسطيني وصلت إلى مكان الحادث ولازلت التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث .