قوارب الدفاع المدني تنقذ شخصا من للغرق في البحر الميت

تمكنت كوادر الانقاذ في مركز دفاع مدني شهداء البحر الميت، من انقاذ شخص تعرض للغرق في البحر الميت.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد اليوم لمركز دفاع مدني شهداء البحر الميت، بوجود حالة غرق لاحد الاشخاص، حيث تحركت على الفور قوارب الدفاع المدني للبحث عن الشخص وانقاذه .

واضاف، ان كوادر الدفاع المدني تمكنوا وبحمد الله من الوصول للشخص واخراجه من البحر في الوقت المناسب، واجراء الاسعافات الاولية له ومن ثم نقله لمستشفى الشونة الجنوبية وهو بحالة صحية متوسطة .

يذكر ان مركز دفاع مدني شهداء البحر الميت احد المراكز التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني لتطويرها، نظرا لطبيعة المنطقة حيث تم رفدها مؤخرا بالزوارق والغطاسين والكوادر المدربة.

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