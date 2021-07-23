ثـــــورة ٢٣ يوليــــــو.. بُشــرى الغـــــــــــــــد لا ذكرى الامـــس بقلـــــــــم: فهــــد الريمـــــــــاوي
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جرينتش+2 05:10
في الذكرى الـ69 لـ23 يوليو .. قصة ثورة اسقطت الملكية واستأصلت الفساد وبعثت في مصر حياة جديدة/ فيديو
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