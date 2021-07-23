ثـــــورة ٢٣ يوليــــــو.. بُشــرى الغـــــــــــــــد لا ذكرى الامـــس بقلـــــــــم: فهــــد الريمـــــــــاوي
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جرينتش+2 05:10
بعد 18 عاما من الاحتلال والتدمير الممنهج.. بايدن يعتزم سحب قواته «القتالية» من العراق قبل نهاية العام الحالي
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