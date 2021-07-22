والدة الشهيد نزار بنات تتوعد جلاوزة السلطة بالثأر وتقول لهم: أنتم ظلمتم الشعب لكنه “سيدعسكم بالكعب”/ فيديو

شارك المئات، اليوم الخميس، في وقفة أمام منزل الناشط السياسي الشهيد نزار بنات الذي قتله قوة أمنية تابعة لأجهزة السلطة الفلسطينية عقب اعتقاله من منزل كان يتواجد فيه في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة قبل شهر.

وقد جددت والدة نزار، في كلمة له أمام العشرات من النشطاء والمتضامنين مع العائلة، عهدها بأخذ الثأر لنجلها، موجهةً رسالة للسلطة: “أنتم ظلمتم الشعب لكن الشعب سيدعسكم بالكعب، ثقافتنا أن نكون أحراراً وثقافتكم أن تكونوا خداماً والعدو يستخدمكم أداة ضد شعبكم”.

وردد المشاركون هتافات تهاجم السلطة، وتؤكد أن دم نزار في رقبة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة منفذي عملية اعتقال قبل شهر وتسببت باستشهاده.

https://www.facebook.com/watch/?v=1085277218547918