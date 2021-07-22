طبيب يكشف ادق تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز

كشف الدكتور ماهر عمران، طبيب النساء والتوليد المصري عن حقيقة وتفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث أشار إلى أن ما تداوله رواد التواصل الاجتماعي مؤخرا هو عار تمامًا من الصحة.

حيث أكد “عمران” من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عبر صفحته الرسمية، أن هناك قصورًا بالثقافة الصحية لدى جميع الفئات، وذكر جميع الحالات الصحية التي تم تداولها في مختلف المواقع الصحفية على السوشيال ميديا.

كما أوضح الموقف الحقيقي للمستشفى من عدم إصدار بيان صحفي يوضحون من خلاله موقفهم علي حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأكد أن ذلك نابع من تعليمات الفريق الطبي للمريضة بعدم تسريب أي معلومات عنحالتها إرضاءً لفضول معجبيها ومتابعيها وذلك على حساب أسرار المهنة الطبيبة.

وقام “عمران” بسرد تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية، قائلًآ: “أنا لا انتهك خصوصية المريضة ولكن ردآ على ما تداول مؤخرا من كل الأكاذيب بل والشطحات التي دار فيها فلك الإعلام ويعلم الجميع من الأطباء أن التاريخ المرضي الجراحي عندما ينطوي على موانع مطلقة لاستعمال المنظار الجراحي فلا يجب استعماله حيث يشكل مخاطر على صحه المريض، وبالفعل كانت العملية جراحة مفتوحة،

تكون فريق الجراحة من طبيب متميز أستاذ أجيال وقامة كبرى متميزة في مجال جراحة أمراض النساء والتوليد بالإضافة إلى أستاذ جراحة تجميل شهير ومتميز في مجاله، وتمت إزالة كيس به تجمع دموي كبير الحجم من على كل من المبيضين احتوى كل منهما على ما يقل عن نصف لتر من الدم الكثيف والذى يتراكم على مدى سنوات بفعل مرض بطانة الرحم المنتبذة بالمبيض أو كما يقال “البطانة المهاجرة” وكل من يعمل في تخصصنا أمراض النساء من الممكن أن يتصور مدى تعقيدات الحقل الجراحي في حالات تكرار التدخل الجراحي ولا سيما مع هذا المرض اللعين الذي تكون جراحاته أحيانًا أشد قسوة من جراحات الأورام الخبيثة ولا سيما عند تكرار التدخل الجراحي ولم تكن هذه هي المرة الأولى للتعامل مع هذا المرض.

وتابع: “من قام بفتح البطن هو أستاذ التجميل ثم بعد الانتهاء من إزالة أكياس المبيض قام بتقفيل العملية وتم التعامل مع آثار العمليات السابقة على جدار البطن وانتهت الجراحة بسلام ووضعت المريضة بالإفاقة إلى أن استعادت وعيها قبل نقلها إلى غرفتها وعانت المريضة من انتفاخ في البطن وتمدد في القولون تم تشخيصه باحتمال حدوث ثقب في القولون ناتج عن التصاقات المبيض بالقولون أو انسداد بالقولون وهو ما يعرف ب Ogilvie Syndromr ie Acute Pseudo Colonic Obstruction، وتعنى الانسداد الحاد الكاذب بالقولون وهو ينتج عن نوع من قصور في الإمداد العصبي للقولون ويؤدي إلى انتفاخ بالقولون قد ينجم عنه ثقب بالقولون وتسرب محتوياته التي يتبعها التهاب بريتوني”.

وأضاف: “المهم أنه طبقا للأشعة المقطعية بالصبغة على الأمعاء لم يكن هُناك أي إصابة جراحية بالأمعاء، والتي أُجريت وقت تمدد الأمعاء الغليظة، واسْتكملت هذا التشخيص نادر الحدوث، ومع ذلك قبل أن تتفاقم الحالة أدخلت المريضة مرة أخرى للاستكشاف وتم التعامل معها جراحيا بكفاءة وظلت المريضة في غرفة العناية المركزة تحت تأثير المهدئات ومضادات الألم كما هو متبع بعد العمليات الكبرى، ولم تدخل المريضة مطلقا في حالة الغيبوبة المزعومة”.

وأكمل: “كما جاء على لسان أسرتها وصرحت به وسائل الإعلام، فقد نقلت المريضة إلى غرفتها للملاحظة العادية واستقرت حالتها والحمد لله، وتقرر منع الزيارة لحين السماح بها، ولكن كل ما أحاط بهذه الواقعة يدعو إلى الأسى، فما نسب إلى الأطباء من إهمال وما أدعى بأنه خطأ طبي وما بدر من بعض مشاهير الأطباء الذين أدلوا بدلوهم عن غير علم، ليدعو بحق إلى الأسى على ما نحن فيه من واقع مؤلم لن يؤدى إلا إلى عواقب وخيمة”.