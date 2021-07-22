الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة القصير بريف حمص وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:47
تطعيم من هم فوق 18 عاما دون موعد ابتداء من اليوم الخميس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني