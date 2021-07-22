الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة القصير بريف حمص وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو
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جرينتش+2 01:47
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة القصير بريف حمص وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو
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