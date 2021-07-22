الأمانة العامة للأحزاب العربية تُحيي ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة وتشيد بمواقف وانجازات قائدها المقدام

في ذكرى ثورة 23 يوليو، اصدرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، اليوم الخميس، البيان السياسي التالي..

**تطل علينا ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي غيرت وجه الوطن العربي عموماً ومصر خصوصاً.

هذه الثورة التي قادها وأطلقها ثلة من الضباط الأحرار الشرفاء بقيادة الضابط الوطني المميز جمال عبد الناصر، فجعلت مصر قبلة للأحرار والمناضلين ومنبراً للحقوق والمستضعفين وأخرجت مصر الكنانة من دائرة التبعية إلى رحاب الحرية والسيادة والاستقلال، وأعادت الاعتبار إلى الفكر القومي، وأطلقت المشروع النهضوي العربي وتبنت قضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين وواجهت العدوان الثلاثي الفرنسي البريطاني الصهيوني، وانتصرت عليه وأرغمت القوات الغازية على الاندحار.

تحل علينا هذه الذكرى وأمتنا والمنطقة تمر بظروف استثنائية، فمصر والسودان تتعرضان إلى اعتداء على حقوقها المائية من قبل إثيوبيا ما يشكل خطرا على الأمن القومي العربي.

وكان القائد المعلم جمال عبد الناصر قد استشرف أهمية المياه في تحقيق التوازن الاستراتيجي فبنى السد العالي، وأمم قناة السويس فحقق توازناً استراتيجيا جديداً على المستويين العربي والإقليمي والدولي.

أما خطوات التطبيع التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية، فتجعلنا نستحضر فكر ونهج مفجر هذه الثورة القائد المعلم جمال عبدالناصر وتمسكه بعودة فلسطين كل فلسطين.

وإيماناً منه بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، وبأن المقاومة وجدت لتبقى وستبقى، فقد رعت ثورة يوليو أول بذور المقاومة التي نعتز بها ونسير على خطاها.

إن القائد جمال عبدالناصر لم يكن رئيساً عادياً في تاريخ الأمة، فهو الذي استطاع إقامة علاقات فريدة بينه وبين جماهير الأمة في كل أقطارها، وهو الذي حمل لواء تحريرها وصنع مشروع نهضتها وتقدمها ووحدتها..فكان الصادق والأمين على التزاماته ومبادئه وطموحاته التي كانت حرية الأمة وسيادتها واستقلالها عنواناً لها.

كل هذه الإنجازات حققها القائد الملهم جمال عبدالناصر خلال مسيرته الثورية.

إن الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية إذ تعتز بوجود عدد من الأحزاب الناصرية ضمن أعضائها، ويتولى الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي في سورية رئاسة المؤتمر العام للأحزاب العربية، تتوجه إلى شعب مصر وشعوب الأمة بالتهنئة في يوم الثورة المجيدة، فيما تترحم على روح قائدها جمال عبدالناصر، وتثمن عاليا فكره القومي ودوره الرائد.

وفي الختام، ندعو كل القوى الحية في أمتنا إلى الاستفادة من التجربة النضالية التي خاضها ببسالة هذا الزعيم العظيم. والسير على هدي المبادئ والثوابت التي دفع حياته لأجلها، وأن نستلهم الدروس والعبر لنسقط كل المؤامرات التي تستهدف أمتنا، ونحقق طموحات وأحلام أبنائها.

22 تموز/ يوليو 2021

الأمين العام

قاسم صالح