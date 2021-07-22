أجواء صيفية معتدلة في المرتفعات وحارة بباقي المناطق حتى الأحد

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس، أقل بقليل من معدلاتها العامة لهذا الوقت من السنة، وتكون الاجواء صيفية معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول فيما تكون حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال ضعيف لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، حارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء السبت، صيفية معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، حارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة لذات الوقت من السنة، وتكون الاجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 21، وفي مناطق السهول 31 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 39 – 27 درجة مئوية.

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