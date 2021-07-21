ثـــــورة ٢٣ يوليــــــو.. بُشــرى الغـــــــــــــــد لا ذكرى الامـــس بقلـــــــــم: فهــــد الريمـــــــــاوي
أهم العناوين
جرينتش+2 07:12
وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 6 وفيات و286 إصابة بكورونا و553 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 745,005
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني