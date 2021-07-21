رفض أمريكي وأوروبي حاسم لاطماع أردوغان الاحتلالية في منطقة مرعش بين الشطرين القبرصيين التركي واليوناني
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جرينتش+2 03:03
واشنطن تتدخّل وتتحالف وتنقلب على عملائها في أميركا اللاتينية
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