تقرير: بريطانيا (عميدة الاستعمار العالمي) تنفق 477 مليون دولار لدعم المسلحين السورييين خلال السنوات الخمس الأخيرة
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جرينتش+2 08:24
موقع “والا” الاستخباري: ممثلو الجيش الاسرائيلي يبلغون بينيت ان جيشهم مستعد “بصورة متوسطة” لمعركة واسعة ضد ايران
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