رفض أمريكي وأوروبي حاسم لاطماع أردوغان الاحتلالية في منطقة مرعش بين الشطرين القبرصيين التركي واليوناني
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جرينتش+2 03:03
هكذا يعمل برنامج التجسس الاسرائيلي “بيغاسوس” باختراق الرسائل والصور وجهات الاتصال والاستماع لمكالمات الشخص المستهدف
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