بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.. تتقدم "المجد" من كل الاوفياء لعروبتهم باخلص التهاني والتمنيات بالخير والنصر
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جرينتش+2 10:05
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 6 وفيات و392 إصابة بكورونا و646 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 744,365
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