بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.. تتقدم "المجد" من كل الاوفياء لعروبتهم باخلص التهاني والتمنيات بالخير والنصر
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جرينتش+2 10:04
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي السوري دمر 7 صواريخ إسرائيلية من 8 كانت موجهة إلى مواقع جنوب شرقي مدينة حلب ليلة امس
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