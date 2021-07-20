الدفاع الروسية: الدفاع الجوي السوري دمر 7 صواريخ إسرائيلية من 8 كانت موجهة إلى مواقع جنوب شرقي مدينة حلب ليلة امس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من تدمير 7 صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على مواقع داخل سوريا ليل امس الاثنين 19 يوليو.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء البحري فاديم كوليت، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن 4 مقاتلات إسرائيلية “إف-16” دخلت الأجواء السورية بين الساعة 23:39 و23:51 يوم الاثنين 19 يوليو، فوق منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وتابع أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت 8 صواريخ موجهة إلى مواقع جنوب شرقي مدينة حلب، وأن 7 منها دمرت بأنظمة “بانتسير إس” و”بوك إم 2″ روسية الصنع، تابعة لقوات الدفاع الجوي السورية.

وأضاف أن الصاروخ الأخير أصاب مبنى مركز للأبحاث في مدينة السفيرة بريف حلب.

وكانت وكالة سانا قد ذكرت ان الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت عند منتصف ليلة امس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط منطقة السفيرة بريف حلب وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 37ر23 من مساء الإثنين 19/7 قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض النقاط في منطقة السفيرة وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها مبيناً أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري في الخامس من نيسان الماضي لعدوان بالصواريخ على منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وتشكل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية دعماً مباشراً من كيان الاحتلال للتنظيمات الإرهابية إلى جانب دعمه لتلك التنظيمات خلال وجودها في المنطقة الجنوبية.