وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 14 وفاة و803 إصابات بكورونا و505 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 743,866
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ولا عزاء للمصريين والسودانيين.. آبي أحمد يعلن اليوم الاثنين انتهاء الملء الثاني لـ”سد النهضة” ويهنئ الإثيوبيين
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