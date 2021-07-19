وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 14 وفاة و803 إصابات بكورونا و505 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 743,866

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 14وفاة، و803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9910 وفيات، و762028 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا، وصل إلى 8252 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 74 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 77 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 487 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 505 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 743866 حالة.

كما أشار الموجز إلى إجراء 23991 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8252203 فحوصات، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت 3.35 بالمئة.