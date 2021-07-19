مطار الملكة علياء يسجل درجة حرارة أعلى من المطارات السعودية



قال موقع “طقس العرب” إن الخرائط الخاصة بدرجات الحرارة تظهر أن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، تبلغ درجة الحرارة فيه الآن 41 درجة مئوية، في حين وصلت في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمان إلى 42 درجة مئوية.

وتعتبر درجات الحرارة المُسجلة في العاصمة عمان والزرقاء هي الأعلى منذ بداية العام الحالي.

ويتوقع أن تعاود درجات الحرارة إلى الانخفاض مقارنة مع اليومين الماضيين مع بقائها أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ليصبح الطقس صيفياً حاراً نسبياً إلى حاراً بوجه عام.

كما يتوقع أن يعود الطقس للاعتدال خلال ساعات ليل الثلاثاء/الاربعاء.

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