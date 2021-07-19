وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 14 وفاة و803 إصابات بكورونا و505 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 743,866
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رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق هاشم الدباس
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