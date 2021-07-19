رغم تعهده ببناء برلمان ومجمع رئاسي.. القبارصة الوطنيون في قبرص الشمالية المحتلة يقاطعون زيارة أردوغان لبلادهم

نيقوسيا الشمالية- «تركيا الآن»

أعلن سياسيون من قبرص الشمالية المحتلة رفضهم لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبلادهم، التي بدأت اليوم، وقررت أحزاب المعارضة الانسحاب من الجلسة البرلمانية التي يشارك فيها.

وأكدت أحزاب المعارضة أن العلاقات بين تركيا وقبرص الشمالية انزلقت بعيدًا عن الأرض الصحيحة، وأن تركيا لديها نهج متعالٍ تجاه بلادهم المحتلة.

وقال الرئيس السابق لجمهورية شمال قبرص (غير المعترف بها دوليًا)، محمد علي طلعت «لا أعتقد أنني سأحضر هذه الاحتفالات التي تتحدى العالم، ومن المرجح أن تتحول إلى سياسات بدائية».

ومن جهة، هاجم رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تاتار، الأحزاب المعارضة في قبرص التي قررت مقاطعة جلسة أردوغان، في برلمان قبرص المحتلة.

ووصف تاتار قرار المقاطعة بالخيانة، واتهم أحزاب المعارضة بالتعاون مع الجانب القبرصي اليوناني، وفقًا لموقع «جمهورييت» التركي.

يذكر أن تاتار وصل إلى منصبه بمباركة تركية، سعت لكسب حليف لها على الأراضي التي عملت على تقسيمها واحتلالها.

أردوغان يتعهد ببناء مجمع رئاسي

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن بناء مجمع رئاسي وبرلمان لجمهوية شمال قبرص التركية، غير المعترف بها دوليًا.

وقال في كلمة أمام البرلمان القبرصي، الاثنين، «لا تملك جمهورية شمال قبرص التركية مجمع رئاسي، هذا لا يليق بها، انتهينا من الأعمال المتعلقة بمشروع المجمع الرئاسي، ونبدأ في تشييده قريبًا»، وفقًا لموقع «تي آر تي خبر» التركي.

وأضاف «قررنا كذلك بناء برلمان هنا، نريد أن يكون لنوابنا مساحات يشعرون فيها بالراحة، وخصصنا 500 فدان من الأراضي لهذا المشروع».

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال الجمعة الماضي، إنه بصدد الإعلان عن «بشرى سارة» لشعب قبرص الشمالية التي تحتلها تركيا منذ سبعينيات القرن الماضي، وذلك خلال زيارته المرتقبة إلى الشطر التركي من الجزيرة المتوسطية، وأرجأ الإعلان عن تلك البشرى إلى الانتهاء من الدراسات الأولية، مؤكدًا «ليس من الصواب أن نقول الآن».